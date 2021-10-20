Россияне назвали сумму дохода для нормальной жизни

Россияне назвали сумму дохода для нормальной жизни
Самые высокие денежные запросы оказались у жителей столицы России и города на Неве. Фото: pixabay

Почти половина жителей России (47%) считают достаточным для нормального качества жизни месячную сумму в 40-70 тысяч рублей. Об этом говорят данные исследования «Росгосстрах жизнь».

Сумма дохода менее 40 тысяч рублей в месяц достаточна только для 21% респондентов. Для 19% опрошенных требуется заработок в 70-100 тысяч рублей, для шести процентов — 100-150 тысяч рублей, для пяти процентов — 150 тысяч рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Самые высокие денежные запросы оказались у жителей столицы России и города на Неве. Также стало известно, что обычно мужчины больше женщин стремятся к большой зарплате.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне копят на покупку авто в среднем от 3 до 8 лет. Гораздо меньше времени накопить на средство передвижения потребуется жителям Чукотки, Магаданской области и ЯНАО.

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