Россияне копят на покупку авто в среднем от 3 до 8 лет

Россияне откладывают на покупку авто в среднем 50% от заработной платы, поместив деньги в банк по 6,7% годовых. Фото: pixabay

Россияне откладывают на покупку авто в среднем 50% от заработной платы, поместив деньги в банк по 6,7% годовых. Фото: pixabay

Новый автомобиль стоит около 2 млн рублей, а поддержанный 800 тыс., сообщает исследование РИА «Новости».

Аналитики информируют, что гораздо меньше времени накопить на средство передвижения потребуется жителям Чукотки, Магаданской области и ЯНАО. Дольше всего копят жители республик Северного Кавказа.

Сегодня российские дороги колесят 50 тыс. легковых транспортных средств, в среднем на одну автомашину приходится три человека исходя из этих цифр, автомобиль явно не роскошь в нашей стране.

Тем не менее рост цен на «железного коня» значительно вырос. И это повлияло на покупательскую способность сограждан. Так, в прошлом пандемийном году приобрели всего 1,6 млн новых авто, в прежние годы продажи могли достигать 2,5 млн легковушек в год.

Сегодня средняя цена на новое средство передвижения составляет около 2 млн рублей, подержанного – 800 тыс. рублей. Россияне откладывают на покупку в среднем 50% от заработной платы, поместив деньги в банк по 6,7% годовых.

При таком раскладе быстрее всего смогут купить авто жители Чукотки, им потребуется 3,5 года на то, чтобы приобрести желаемое. В лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ, там среднестатистический автолюбитель будет копить 3,6 года. Немного отстал житель Магаданской области, которому на эти цели нужно 3,9 года. Жителю Ненецкого автономного округа потребуется 4,3 года, а столичному жителю – 4,6 года. Остальным россиянам потребуется от 5 до 8 лет.

Ситуация с подержанной «лошадкой» немного проще, вышеупомянутые лидеры рейтинга на бывшую в употреблении автомашину будут копить менее 2-х лет. Всем остальным регионам потребуется в среднем 3,6 года.

А вот Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия — Алания, Чечня и Ингушетия смогут накопить подержанный автомобиль за 5 лет. Отметим, что средняя цена поддержанного авто – 800 тыс. рублей.

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