Первый в России: МКБ привлек международный синдицированный кредит с привязкой к KPI в области ESG

Московский кредитный банк стал первым российским банком, который получил многомиллионный кредит с привязкам к показателям деятельности банка в области устойчивого развития (Sustainability-Linked Loan). Банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита объёмом до 300 млн долл. США сроком на 2 года.

МКБ также в числе первых привлек два межбанковских кредита, привязанных к ESG-рейтингу.

Совместно с ING BANK N.V МКБ были определены 3 ключевых показателя эффективности в области устойчивого развития, которые вошли в KPI. Ими стали наращивание объемов собственного финансирования в области устойчивого развития, сокращение потребления электроэнергии и сертификацию внедряемой интегрированной системы менеджмента в соответствии с международными стандартами. Все KPI полностью соответствуют Стратегии устойчивого развития МКБ, принятой в июле 2021 года. Данное привлечение также отвечает всем международным принципам синдицированного ESG-кредитования.

Ранее в колонке для «Российской газеты» владелец ГК «Регион» и инвестор концерна «Россиум» Сергей Судариков отмечал, что на фоне непрерывного наращивания темпов технологического процесса стал очевиден рост влияния «зеленой повестки». Если ранее привлечение средств с помощью ESG- инструментов было «экзотикой», то в 2021 году это неотъемлемый элемент ведения бизнеса.»