В Петербурге отремонтируют пять станций метро с 2022 по 2024 год

В пресс-службе метрополитена отмечают, что закрытие второго выхода станций «Технологический институт» и «Московская» не отразится на работе метрополитена из-за наличия других вестибюлей. Фото: Gazeta.SPb

В пресс-службе метрополитена отмечают, что закрытие второго выхода станций «Технологический институт» и «Московская» не отразится на работе метрополитена из-за наличия других вестибюлей. Фото: Gazeta.SPb

На время работ некоторые станции закроют, а некоторые будут работать с одним вестибюлем. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена.

Вопросы предстоящего капремонта петербургской подземки обсудили на форуме «Smart Transport», который проходил в Северной столице накануне. На крулом столе «Комплексное освоение подземного пространства – основа устойчивого развития городов» заместитель начальника метрополитена Дмитрий Бурин озвучил сроки и названия станций, которые отремонтируют с 2022 по 2024 год.

На капремонт вестибюль 2 станции «Московская» (выход к автобусу в аэропорт «Пулково») будет закрыт с февраля 2022 года. Станция «Ладожская» закроет свои двери в январе 2023 года, станция «Удельная» — в марте того же года. На восстановление каждой станции отводится 11 месяцев, говорится в сообщении ведомства.

В 2024 году закроется на ремонт станция «Озерки» и вестибюль 2 станции «Технологический институт».

В пресс-службе отмечают, что закрытие второго выхода станций «Технологический институт» и «Московская» не отразится на работе метрополитена из-за наличия других вестибюлей.

В ходе ремонта проведут работы несущей способности строительных конструкций, восстановят гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонных ходов и ресурсов эскалаторов. Кроме того, необходимо привести к требованиям действующего законодательства инженерные системы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в ночь с 20 на 21 октября станции «Зенит» и «Крестовский остров» будут работать на вход до 01:00 по московскому времени. Это связано с проведением футбольного матча «Зенит — Ювентус».