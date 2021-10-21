Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших ковидом

В каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость снижается. Фото: Baltphoto

В каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, заболеваемость снижается. Фото: Baltphoto

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов доля детей среди заболевших ковидом составляет около 10-11%.

По его словам, показатель меняется в зависимости от сезона – когда дети находятся на каникулах или в школе.

«В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог оценил, насколько опасен новый штамм COVID-19 из Британии. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо выяснить, насколько тяжелее будет протекать заболевание, вызванное новым штаммом.