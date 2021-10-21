На ночь глядя: семь продуктов, которые уберегут вас от бессонницы

«Не ешь на ночь, плохо спать будешь» — эту истину мы усвоили с детства. Нежели она уже не актуальна? Не совсем так, говорят диетологи. Жирный тяжелый ужин и крепкий кофе действительно со сладким сном не дружат. Но есть продукты, которые помогут расслабиться перед сном и поскорее заснуть.

Овощи

О витаминах и минералах, коих в свежих овощах в изобилии, мы здесь даже говорить не будем. Для сна наиболее важной является клетчатка, незаменимым источником которой являются овощи. Именно клетчатка дает ощущение объема пищи и спасает от лишнего веса. После салата из свежих овощей, даже если сразу отправится в кровать, ощущение переедания не появится.

Клетчатка помогает нормально функционировать желудочно-кишечному тракту и обеспечивает иммунитет.

Йогурт и кефир

Любая кисломолочная продукция нам на пользу. Разумеется, в разумных количествах и без сахара, подсластителей, красителей, «улучшателей» вкуса и т.д. Перед сном лучше остановить свой выбор на «легких» продуктах и оставить жирную сметану или творог на дневное время. Йогурт и кефир легко усваиваются организмом, дают приятное чувство сытости и богаты витаминами группы В, кальцием, калием, цинком и другими элементами, позитивно влияющими организм в целом.

Орехи

Всего несколько штучек за пару часов до сна обеспечит выработку триптофана. Это аминокислота, которая помогает организму поднять уровень серотонина, регулирующего настроение, и мелатонина, отвечающего за качество сна. Продукты с триптофаном действительно могут помочь расслабиться. На боковую с хорошим сном – это обеспечат орехи, а также индейка, морепродукты, изюм.

Твердый сыр

Регулирует аппетит и обеспечивает чувство насыщения. Благодаря высокому содержанию белка участвует в строительстве клеток, мышц, помогая стабилизировать аппетит и повысить иммунитет.

Вишня и черешня

На снотворное эти вкусные ягоды никак не похожи. Однако они помогают в выработке мелатонина — одного из главных гормонов, необходимых для здорового сна. Похожим действием обладают финики, грецкие орехи, семена горчицы, овсяная, перловая, гречневая и рисовая крупы. Если регулярно мучает бессонница – попробуйте. И для фигуры не вредно.

Травяные чаи

Успокаивающий эффект ромашкового чая уже давно и активно используются в терапии. Он действительно тонизирует и имеет ярко выраженное антисрессовое действие. Одна из «модных» новинок — чай из маракуйи, который успокаивает нервную систему.