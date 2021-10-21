По факту обнаружения свалки архивных документов в Красносельском районе проводится проверка

По факту обнаружения свалки архивных документов в Красносельском районе проводится проверка
в группе ВКонтакте "Транспортный КОЛЛАПС" сообщают, что "оперативно изъяли и уничтожили не всё, в кустах было найдено ещё множество документов". Фото: группа "ВКонтакте"/"Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

В Красносельском районе Петербурга была обнаружена несанкционированная свалка архивных документов из МВД Московского района с личными данными петербуржцев, рапортами и заявлениями. По этому факту полиция сейчас проводит проверку. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУ МВД.

На свалке города Красное село были найдены прожженные архивные документы. Все бумаги были 2013-2015 годов, они подлежали уничтожению, но процедура в итоге была выполнена некачественно. Сейчас, по последним данным, все бумаги собраны и уничтожены.

«Указанные документы являлись архивными, 2013-2015 годов, и по сроку подлежали уничтожению. Однако данная процедура была выполнена некачественно. Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. По факту инцидента проводится служебная проверка», — заявили в ГУ МВД.

Однако в группе ВКонтакте «Транспортный КОЛЛАПС» сообщают, что «оперативно изъяли и уничтожили не всё, в кустах было найдено ещё множество документов».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца этого года на улице Доблести в Красносельском районе будет завершена реконструкция водопроводной магистрали. «Водоканал Санкт-Петербург» ведет работы от Ленинского проспекта до Петергофского шоссе.

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