В Красносельском районе до конца года завершится реконструкция водопроводной магистрали

В Красносельском районе до конца года завершится реконструкция водопроводной магистрали
В Красносельском районе до конца года завершится реконструкция водопроводной магистрали. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

До конца 2021 года на улице Доблести в Красносельском районе будет завершена реконструкция водопроводной магистрали. «Водоканал Санкт-Петербург» ведет работы от Ленинского проспекта до Петергофского шоссе. О скором окончании работ рассказала пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

«Важно, что теперь все строительные работы в городе подрядчики завершают вместе с благоустройством территории. Это обеспечивает чистоту улиц и кварталов», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На сегодняшний день подрядчики реконструировали 1700 метров магистрали, что составляет 93% от общего объема. Работы велись на участки протяженностью около 2 километров. Большая часть реконструкции проводилась методом горизонтально-направленного бурения. Это использовалось для удобства пешеходов. Такой метод используют в условиях плотной городской застройки, когда нужно пройти через природные и инженерные препятствия: реки, канавы, железные дороги и проезжую часть.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 18 октября по 31 декабря по будням с восьми до девяти часов утра вход в вестибюль станции метро «Площадь Ленина» будет закрыт, с пяти до половины седьмого вечера вход в вестибюль будет ограничен.

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