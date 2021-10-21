В Петербурге с начала пандемии возросла смертность от инсульта

Больные не успевали или не могли обратиться за помощью вовремя. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Больные не успевали или не могли обратиться за помощью вовремя. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Смертность от инсультов в стационарах Петербурга повысилась почти на 25% на фоне перепрофилирования стационаров для лечения зараженных коронавирусом. Об этом рассказал главный невролог, заместитель директора НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Игорь Вознюк.

По его словам, в 2019 году в сердечно-сосудистые центры обратились 35 тыс. пациентов с подозрением на инсульт. При этом у 22 тыс. диагноз подтвердился. Последние несколько лет статистика оставалась приблизительно такой же. Все это время смертность от инсультов в медучреждениях составляла около 16 %, еще 84 % больных успешно возвращались домой в разном состоянии.

Как сообщила «Фонтанка», спустя год, когда началась пандемия COVID-19, к медикам обратилось всего 25 тыс., из них с подтвержденным диагнозом инсульт было 18,4 тыс. человек.

Согласно статистике, умерших от инсульта стало на 40 % больше, чем было в спокойные эпидемиологически времени.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для людей, перенесших инсульт и инфаркт.