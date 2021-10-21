В Красногвардейском районе в доме на нескольких этажах загорелись электрощитки

В Красногвардейском районе в доме на нескольких этажах загорелись электрощитки
В половине первого ночи огонь потушили. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Северной столицы.

Сегодня, в четверг, 21 октября почти в 12 часов ночи поступила информация о пожаре по адресу: Пискарёвский проспект, д.159. В пятиэтажном доме загорелись электрощитки на третьем, четвертом и пятом этажах. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине первого ночи огонь потушили. Никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали 19 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 21 октября в Курортном районе произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 07:50. На Приморском шоссе, 593, горела дощатая бытовка, размером 2х3 метра. Очевидцы заметили дым и вызвали экстренные службы. Справиться с огнем удалось в 08:08. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

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