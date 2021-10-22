Задержаны грабители аптеки на Новочеркасском, один из них — сотрудник ОВД

Ограбление произошло в доме 40 на Новочеркасском проспекте. Фото: скрин Gppgle.Maps

Ограбление произошло в доме 40 на Новочеркасском проспекте. Фото: скрин Gppgle.Maps

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в вооруженном нападении на аптеку в Красногвардейском районе.

Преступный инцидент произошел 13 октября в доме №40 на Новочеркасском проспекте. Двое мужчин в медицинских масках вошли в помещение аптеки, после чего один из них, угрожая пистолетом, похитил из кассы 7 тыс. рублей выручки. После этого налетчики скрылись.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Задержанными оказались двое мужчин 29 и 33 лет.

Старший из них является сотрудником органов внутренних дел на транспорте. Он пояснил, что пошел на преступление из-за больших долгов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемого в ограблении кудровского банка на 1,5 млн задержали. . По факту разбоя возбуждено уголовное дело.