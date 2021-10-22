Телефонный мошенник, обманувший пенсионерок, дал явку с повинной

Телефонный мошенник, обманувший пенсионерок, дал явку с повинной
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего подозреваемого в телефонном мошенничестве. Его жертвами стали пенсионерки из Всеволожска и Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, предполагаемого мошенника задержали по ориентировке на бульваре Красных Зорь. Мужчина мог обмануть двух пенсионерок.

В среду на домашний телефон 83-летней жительницы Всеволожска позвонил неизвестный. Он заявил, что ее внучка попала в ДТП, и убедил отдать курьеру 50 тысяч рублей.

В этот же день мошенник позвонил 70-летней петербурженки из Купчино. Он представился сыном пенсионерки и признался, что устроил ДТП. Он попросил передать курьеру 700 тысяч рублей, чтобы решить проблему.

Возбуждены уголовные дела. Задержанный подозреваемый дал явку с повинной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержаны грабители аптеки на Новочеркасском, один из них — сотрудник ОВД.

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