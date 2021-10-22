Движение по набережной реки Мойки в Петербурге перекроют с 26 по 27 октября

Движение по набережной реки Мойки в Петербурге перекроют с 26 по 27 октября
В Санкт-Петербурге перекроют движение на нескольких улицах 26, 27 и 28 октября. Фото: "Яндекс.Карты"

В Санкт-Петербурге в связи со съемками художественного фильма «Самая большая луна» перекроют движение на нескольких улицах 26, 27 и 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Съемки художественного фильма будут проходить в Северной столице с 26 по 28 октября. В связи с этим несколько улиц в разные промежутки времени будут перекрыты для движения транспорта и пешеходов.

Так, с 15:00 26 октября до 05:00 27 октября по четной стороне набережной реки Мойки от Матвеева переулка до улицы Писарева, а также от набережной Крюкова канала до Матвеева переулка будет перекрыто движение, но не более чем на 15 минут в течение часа.

С 23:00 26 октября до 08:00 27 октября нельзя будет проехать по Банковскому переулку и перекрестку «Набережная канала Грибоедова — Банковский переулок». Движение также будет ограничено не более чем на 15 минут в течение одного часа. По Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского и Оружейника Федорова транспорт и горожане не смогут перемещаться с 16:00 27 октября до 09:00 28 октября.

Автотранспорт в эти дни нельзя будет оставить с 16:00 25 октября до 05:00 27 октября по четной стороне набережной реки Мойки от набережной Крюкова канала до улицы Писарева и нечетной стороне набережной Крюкова канала от дома 3 до набережной реки Мойки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 октября, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

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