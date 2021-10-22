В Красногвардейском районе от возгорания пострадал автомобиль Chrysler

В Красногвардейском районе от возгорания пострадал автомобиль Chrysler
В Красногвардейском районе от возгорания пострадал автомобиль Chrysler. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе произошло возгорание автомобиля марки «Chrysler».

Сообщение о происшествии в экстренные службы поступило в 18:16. На Индустриальном проспекте Красногвардейского района у дома 31 произошло возгорание в автомобиле.

В 18:34 пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента выгорел моторный отсек в машине «Chrysler». Сведения о пострадавших в экстренные службы не поступали.

Чтобы справиться с возгоранием была задействована небольшая часть техники: всего 2 единицы. Из личного состава ликвидировали пожар 9 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального оборудования для помощи в расследовании гибели людей при пожаре на заводе в Рязанской области. На сайте Следственного Комитета, Бастрыкину доложили о пожаре в пороховом цеху на территории завода «Эластик».

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