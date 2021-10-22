В игре Minecraft воссоздают Петербург в масштабе 1:1

Строители со всего мира приняли участие в крупном проекте BuildTheEarth, в рамках которого в компьютерной игре Minecraft создают копию Земли в масштабе 1:1. Строительство городов СНГ, Грузии и Украины возложено на команду TeamCIS. Строители показали Северную столицу.

Группа только начала строительство города на Неве. Сейчас там уже есть Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Биржевой мост, стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, здание Биржи. Петропавловскую крепость построили специально к 318-летию со дня основания Петербурга. Об этом сообщает Piter.TV.

Весной 2020 года проект BuildTheEarth придумал блогер PippenFTS. Он захотел воссоздать всю Землю в Minecraft в масштабе 1:1. Сейчас ему помогают множество фанатов игры и строителей любителей по всему свету.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за ковида приостановили работу детских лагерей.