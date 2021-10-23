Врачи рассказали, кто может умереть от COVID-19 после прививки

Врачи рассказали, кто может умереть от COVID-19 после прививки
Средний возраст невакцинированных умерших  был равен 78 лет. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Кто умирает несмотря на поставленную прививку, выяснили итальянские медики. Врачи исследовали данные о смертях от ковида среди итальянцев с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За это время умерли 38 тыс. человек, из которых 2130 прошли первый этап вакцинации, а 1440 сделали обе прививки.

Среди привитых средний возраст умерших был 85 лет, также у них было около пяти хронических заболеваний — чаще всего это рак, болезни сердца и деменция. Средний возраст невакцинированных умерших был равен 78 лет, у них тоже были хронические заболевания. Об этом сообщает Reuters.

Так, риск умереть от ковида сохраняется среди очень пожилых людей с набором тяжелых хронических заболеваний, но даже среди пожилых у вакцинированных шансы пережить болезнь остаются выше, чем у непривитых, отмечают аналитики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса скончался гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий.

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