Умер гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий

Скончался гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий. Мужчине было 49 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного ковида.
На сайте группы компаний «Киевская площадь», в которую входит спорткомплекс отметили, что
Гурецкий умел поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был настоящим профессионалом своего дела и достойным человеком. Об этом сообщает РИА «Новости».
Дата и место прощания с мужчиной еще не известны.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор народного артиста России Ивана Краско рассказал о самочувствии 91-летнего артиста после инсульта. Мужчина прошел реабилитацию, но он до сиз пор не в норме. Коллега звезды отметил, что актер сам оценивает пережитое как большой удар по организму. Медики установили, что первый очаг Краско перенес на ногах. Это сказывается на его состоянии даже сейчас.