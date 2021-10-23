Умер гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор народного артиста России Ивана Краско рассказал о самочувствии 91-летнего артиста после инсульта. Мужчина прошел реабилитацию, но он до сиз пор не в норме. Коллега звезды отметил, что актер сам оценивает пережитое как большой удар по организму. Медики установили, что первый очаг Краско перенес на ногах. Это сказывается на его состоянии даже сейчас.