В Гатчинском районе задержан 36-летний мужчина, ограбивший школьника

В Гатчинском районе задержан 36-летний мужчина, ограбивший школьника
Взрослый мужчина забрал силой мобильный телефон у15-летнего подростка. Фото: скрин "Яндекс. Панорамы"

Неизвестный напал на подростка и применил физическую силу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

21 октября около 22:00 в полицию обратилась 58-летняя женщина, которая сообщила, что у дома №29 по улице Футбольная в поселке Вырица Гатчинского района взрослый мужчина забрал силой мобильный телефон у ее 15-летнего сына.

Полицейские «по горячим следам» задержали 36-летний уроженца одного из среднеазиатских государств. В отношение подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Иностранец задержан по статье 91 УПК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге полиция пресекла схему фиктивной вакцинации. Сотрудники медучреждения уничтожали вакцину, но вносили информацию на сайт госуслуг о сделанной прививке.

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