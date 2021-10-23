Дрозденко ответил недовольному дольщику ЖК «Северный вальс»

Глава 47-го региона Александр Дрозденко ответил эмоциональному дольщику ЖК «Северный вальс».

Как пишет online47, ранее этого дольщика уже заблокировали в нескольких чатах, связанных со строительством проблемного ЖК. Теперь он решил поспорить с губернатором на его странице в Instagram. Возмущенный дольщик написал в комментариях к одному из постов, что в случае, если за стройку немедленно не возьмутся, дольщики начнут блокировать Дорогу жизни.

Губернатор ответил, что Ленобласть не занимается строительством этого долгостроя. При этом он отметил, что именно правительство региона под свое честное слово привлекло средства сторонних компаний для возобновления стройки.

Дрозденко также напомнил, что блокирование региональных трасс это правонарушение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне стало известно, что некоторые жители Ленобласти обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с проблемными жилыми комплексами «Северный вальс» и «Материк». Первый находится во Всеволожске, а второй — в Мурино.