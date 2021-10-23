На пляже в Комарово обезвредили вымытый штормом снаряд ВОВ

Опасную находку нашли на пляже в поселке Комарово. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Опасную находку нашли на пляже в поселке Комарово. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Курортном районе Петербурга после шторма нашли снаряд времён войны.

Как сообщил в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, опасную находку нашли на пляже в поселке Комарово, в районе дома 468 по Приморскому шоссе.

На место прибыла группа разминирования ОМОН. Специалисты установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.

Опасную находку вывезли на полигон в Ленобласти для уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти обнаружили мину. Снаряд находился вблизи автомобильной заправочной станции.