Исмаилов отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном на турнире Bellator

Исмаилов отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном на турнире Bellator
Российский боец ММА Магомед Исмаилов признался, что болел за Емельяненко. Фото: Instagram спортсмена

Российский боец ММА Магомед Исмаилов признался, что болел ЕмельяненкоИсмаилов прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator.

Он отметил, что все получилось хорошо. Исмаилов признался, что болел за Емельяненко, поэтому был очень рад его победе. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Боец также не ожидал, что последний император так быстро отправит в нокаут Джонсона. Теперь Исмаилов ждет новые бои с участием Емельяненко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский боец ММА Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсоном. Бой прошел в Москве в рамка турнира Bellator.
Для нокаута Джонсона последнему императору потребовалось всего 106 секунд. Такая быстрая победа поразила фанатов Емельяненко. Зал не уставая скандировал «Федя». Для российского бойца это стало сороковой победой. Примечательно, что Емельяненко достаточно редко выступает в России.
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