В России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19

Это немного меньше, чем было ранее, при этом вакцинацию первым компонентом прошли 53 511 786 человек. Об этом говорят данные Оперштаба.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 35 660 инфицированные коронавирусом. Этот показатель ниже, чем был до этого. Так, 22 октября показатель заражений за аналогичный период составлял 37 тыс. человек.

По состоянию на 22 октября в России первым компонентом привились 53 511 786. Полную вакцинацию прошли 49 161 150 желающих. Победили болезнь 7 165 921 пациентов.

Напомним, для предотвращения распространения болезни власти ввели нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября. Специалисты рекомендуют во время ковидных «каникул» воздержаться от поездок в другие города и регионы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, доктор Мясников назвал вакцинацию естественным бронежилетом против коронавируса, благодаря которой человек не умрет от вируса и болезнь будет протекать легче.