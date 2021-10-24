В России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19
Оперштаб: болезнь побороли 7 165 921 пациентов. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Это немного меньше, чем было ранее, при этом вакцинацию первым компонентом прошли 53 511 786 человек. Об этом говорят данные Оперштаба.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 35 660 инфицированные коронавирусом. Этот показатель ниже, чем был до этого. Так, 22 октября показатель заражений за аналогичный период составлял 37 тыс. человек.

По состоянию на 22 октября в России первым компонентом привились 53 511 786. Полную вакцинацию прошли 49 161 150 желающих. Победили болезнь 7 165 921 пациентов.

Напомним, для предотвращения распространения болезни власти ввели нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября. Специалисты рекомендуют во время ковидных «каникул» воздержаться от поездок в другие города и регионы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, доктор Мясников назвал вакцинацию естественным бронежилетом против коронавируса, благодаря которой человек не умрет от вируса и болезнь будет протекать легче.

коронавирус новые случаи заболевания новые случаи заражения новые случаи коронавируса Россия


 

Новости партнеров
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19
На Октябрьской набережной у Крыленко столкнулись шесть машин
Министр спорта Матыцин поздравил Емельяненко с победой в турнире Bellator
Мошенники изобрели новый метод обмана с смс-бомберами и МФО
Исмаилов отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном на турнире Bellator
Доктор Мясников назвал вакцинацию естественным бронежилетом против коронавируса
В Петербурге пенсионер стал жертвой сайта-двойника, продающей стройматериалы
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом Махачкала-Петербург