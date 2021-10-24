Горят бытовки у железнодорожного переезда в поселке Лаврики

В ликвидации огня участвовали дежурные смены 94 и 147 пожарных частей Ленинградской области. Фото: скриншот страницы группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

В ликвидации огня участвовали дежурные смены 94 и 147 пожарных частей Ленинградской области. Фото: скриншот страницы группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Два расчета пожарных ликвидировали возгорание у стройки в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Издание «47news» со ссылкой на ГУ МЧС пишет, о пожаре улице Шоссе в Лаврики в Мурино стало известно 24 октября в 17:19. Очевидцы сообщили о том, что горит шесть бытовок, о площади возгорания информации пока нет.

В ликвидации огня участвовали дежурные смены 94 и 147 пожарных частей Ленинградской области. Работали восемь человек и две единицы техники. Сообщение о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, несколько машин «раскидало» на Киевском шоссе недалеко от заправки. Причиной ДТП могла стать скользкая дорога, считают очевидцы.