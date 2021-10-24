Отставка главного тренера клуба «Спартак» на настоящий момент не планируется

Об отставке главного тренера футбольного клуба «Спартак» Руя Витории в руководстве команды пока не говорят. Команда и тренер будут вместе работать, чтобы исправить ситуацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

Футбольный клуб «Спартак» не планирует увольнять Руя Виторию с поста главного тренера команды. Появившаяся информация об его отставки оказалась слухами.

«Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно», — завили в пресс-службе клуба.

Представители клуба также отметили, что поражения против «Зенита» оказалось очень тяжелым. За него стыдной и всей команде и организаторам перед болельщиками и перед друг другом. Но отставка тренера Руя Витории не планируется. Он вместе с командой будет работать и исправлять ситуацию.

Тренерская карьера Витории началась в 2002 году в клубе «Вилафранкенсе», за который он много лет выступал как игрок. Затем Руй набирался опыта в юношеской команде «Бенфики».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» с разгромным счетом 7:1. Матч между «Зенитом» и «Спартаком» закончился победой сине-бело-голубых. В течение первых 45 минут команда московского «Спартака» пропустила 4 мяча.