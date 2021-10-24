Уже второй пожар за вечер был замечен в Красногвардейском районе

Уже второй пожар за вечер был замечен в Красногвардейском районе
Уже второй пожар за вечер был замечен в Красногвардейском районе, - на этот раз на улице Пейзажная. Фото: "Яндекс.Карты"

В экстренные службы снова поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе. Это уже второй инцидент за вечер. Горел одноэтажный дом 18 корпус 1 на Пейзажной улице.

Сегодня, 24 октября, вечер в городе неспокойный на пожары. К счастью, с каждым из них экстренные службы справляются оперативно и без жертв. В красногвардейском районе снова горел дом размером 3х4 метра. Огонь разошелся по всей площади.

Пожар удалось локализовать в 23:19. Спасателям понадобилось чуть больше 20 минут, чтобы утихомирить пламя.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что этим вечером, 24 октября, в Красногвардейском районе около 18 часов вечера произошло возгорание строения на площади 40 квадратных метров.

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