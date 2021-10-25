В Сланцах ссора закончилась ножевым в живот

В Сланцах ссора закончилась ножевым в живот
В полицию доставили 39-летнюю сожительницу, которая пояснила, что в ходе ссоры она ударила ножом мужчину. Фото: скрин Google.Maps

Ножевым ранением в живот закончился конфликт пары из Сланцевского района Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию из службы 03 поступило сообщение о ножевом по адресу: Сланцы, Молодежный пр. 5а. Информация подтвердилась, 60-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали в больницу.

В полицию доставили 39-летнюю сожительницу, которая пояснила, что в ходе ссоры она ударила ножом мужчину.

Сейчас неработающий сожитель в больнице с проникающей колото-резаной раной живота. В тяжелом состоянии его поместили в хирургию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в полицию Всеволожского района от гражданина поступило сообщение о том, что у дома 69 по Ленинградскому шоссе в поселке Токсово неизвестный избил его 40-летнюю знакомую, работающую руководителем муниципального детского дошкольного учреждения.

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