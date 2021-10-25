Гинцбург заявил, что у вакцины от COVID-19 для детей незначительные побочные эффекты

Гинцбург заявил, что у вакцины от COVID-19 для детей незначительные побочные эффекты
Нежелательной реакцией после прививки для подростков от ковида стала температура. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал главный побочный эффект вакцины от ковида для детей.

Так, нежелательной реакцией после прививки для подростков от ковида стала температура. Она поднимается до 37,3 градусов, отмечает Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

Он также рассказал, что вакцина «Спутник V» для взрослых безопасна для репродуктивной функции, при этом ковид оказывает на нее отрицательное влияние. Глава центра порекомендовал жителям России, которые думают о рождении детей, обязательно прививаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга надеются остановить рост заболеваемости коронавирусом до Нового года. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. По ее словам, пик четвертой волны COVID-19 в городе может прийтись на декабрь. Специалист напомнила, что в прошлом году подъем начался в это же время.

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