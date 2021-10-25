Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить

Перед процедурой также не советуют принимать лекарственные спреи и капли. Фото: pexels.com

Перед процедурой также не советуют принимать лекарственные спреи и капли. Фото: pexels.com

Перед сдачей экспресс-теста на ковид не рекомендуется есть и пить, в том числе спиртное.

Если взять мазок сразу после приема пищи, в пробирку может попасть совсем небольшое количество инфицированных клеток. В этом случае, человек может получить неправильный результат. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Делать ПЦР-тест лучше не раньше, чем после трех-четырех часов после последнего приема пищи. Перед процедурой также не советуют принимать лекарственные спреи и капли. Это может повлиять на результат теста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал главный побочный эффект вакцины от ковида для детей. Так, нежелательной реакцией после прививки для подростков от ковида стала температура. Она поднимается до 37,3 градусов, , отмечает Гинцбург.