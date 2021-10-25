Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить

Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить
Перед процедурой также не советуют принимать лекарственные спреи и капли. Фото: pexels.com

Перед сдачей экспресс-теста на ковид не рекомендуется есть и пить, в том числе спиртное.

Если взять мазок сразу после приема пищи, в пробирку может попасть совсем небольшое количество инфицированных клеток. В этом случае, человек может получить неправильный результат. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Делать ПЦР-тест лучше не раньше, чем после трех-четырех часов после последнего приема пищи. Перед процедурой также не советуют принимать лекарственные спреи и капли. Это может повлиять на результат теста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал главный побочный эффект вакцины от ковида для детей. Так, нежелательной реакцией после прививки для подростков от ковида стала температура. Она поднимается до 37,3 градусов, , отмечает Гинцбург.

еда коронавирус пцр-тест рекомендации Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить
Таблетку и спать: как снизить температуру после вакцинации от ковида
Президент Финляндии встретится с Путиным в Кремле 29 октября
13 аудиенций, 7 мероприятий и 900 миль: Елизавета II была слишком активна
Гинцбург заявил, что у вакцины от COVID-19 для детей незначительные ...
Семь продуктов против стресса, которые есть в вашем холодильнике
Психолог разобралась в смыслах «Игры в кальмара» с точки зрения ...
Кена нашли. Райан Гослинг сыграет в фильме о Барби