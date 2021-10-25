Мясников призвал отказаться от приема антибиотиков в нескольких случаях

Врач и телеведущий Александр Мясников также напомнил, что антибиотики дома можно принимать, когда у человека стрептококковая ангина. Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников также напомнил, что антибиотики дома можно принимать, когда у человека стрептококковая ангина. Фото: Pixabay

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях лучше отказаться от приема антибиотиков.

Он уверен, антибиотики противопоказаны при вирусном бронхите, кашле и гайморите. Эти лекарства перестают действовать при постоянном применении. Об этом сообщает «Россия 1».

Мясников также напомнил, что антибиотики дома можно принимать, когда у человека стрептококковая ангина, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, с температурой 40, когда у вас у половые инфекции или у вас пневмония.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способах защититься от ковида. Так, он уверен, избежать вирус поможет укол вакциной от этой болезни. При этом в России до настоящего времени привилось только около 30% населения.