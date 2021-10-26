Коронавирусом заболели еще 2,7 тысячи петербуржцев

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. По последним данным, суточный прирост заболеваемости составил 2 735 зараженных.

Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 691 828 местных жителей. При этом 628 492 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 2 929 за последние сутки сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой стала Москва — 6 074 случая. На втором месте Московская область — 2 930.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все ковид-стационары в Петербурге работают на пределе.