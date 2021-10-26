Фонтан напротив Российской национальном библиотеки заработал после реконструкции

Светомузыкальный фонтан у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте запустили после реконструкции.

Как сообщает Peterburg2, в минувший понедельник обновленный фонтан вновь заиграл яркими красками и привлек внимание петербуржцев. Фонтан включили для пусконаладочных работ, полноценно он начнет работать уже весной.

Работы по ремонту фонтана начались в июле. «Водоканал» обещал завершить реконструкцию в октябре, и попал в сроки.

У фонтана перед зданием библиотеки изменили подземную технологическую камеры, оснастив ее системой приточно-вытяжной вентиляции, освещения и автоматического управления. Теперь за музыку и световую композицию будет отвечать компьютерная программа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что световое шоу показали на фасаде открывшейся библиотеки Маяковского.