Фонтан напротив Российской национальном библиотеки заработал после реконструкции

Фонтан напротив Российской национальном библиотеки заработал после реконструкции
Фонтан запустили после реконструкции. Фото: скриншот Instagram

Светомузыкальный фонтан у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте запустили после реконструкции.

Как сообщает Peterburg2, в минувший понедельник обновленный фонтан вновь заиграл яркими красками и привлек внимание петербуржцев. Фонтан включили для пусконаладочных работ, полноценно он начнет работать уже весной.

Работы по ремонту фонтана начались в июле. «Водоканал» обещал завершить реконструкцию в октябре, и попал в сроки.

У фонтана перед зданием библиотеки изменили подземную технологическую камеры, оснастив ее системой приточно-вытяжной вентиляции, освещения и автоматического управления. Теперь за музыку и световую композицию будет отвечать компьютерная программа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что световое шоу показали на фасаде открывшейся библиотеки Маяковского.

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