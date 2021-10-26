Жилец взорвавшейся квартиры в Набережных Челнах числился на учете у нарколога

25 октября в результате взрыва газа в этой квартире хозяин квартиры попал в больницу, погибла 22-летняя девушка из соседней квартиры. Фото: скрин из паблика во "ВКонтакте" "Набережные Челны ONE"

25 октября в результате взрыва газа в этой квартире хозяин квартиры попал в больницу, погибла 22-летняя девушка из соседней квартиры. Фото: скрин из паблика во "ВКонтакте" "Набережные Челны ONE"

Он мог самовольно подключиться к газовой трубе, врезка оказалась негерметичной, газоснабжение было отключено за неуплату, считает Следственный комитет России.

Об этом сообщает «Interfax». В Набережных Челнах жилец проживал в своей квартире на 4 этаже пятиэтажного панельного дома один. 25 октября в результате взрыва газа в этой квартире хозяин квартиры попал в больницу, погибла 22-летняя девушка из соседней квартиры. Еще двое несовершеннолетних госпитализированы.

В СКР сообщили, 70-летний мужчина состоял на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости. С 2010 года он отказался от газоснабжения, на газопроводе стояла металлическая заглушка.

Существует вероятность, что он мог самовольно подключиться к газовой трубе, однако врезка оказалась негерметичной, что стало причиной трагедии в Татарстане.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, возле обрушившегося в результате взрыва дома в Набережных Челнах продолжаются работы, трактор разгребает завалы, дежурят службы.