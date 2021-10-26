QR-коды в Петербурге: как получить переболевшим и пенсионерам без Интернета

Получить заветный документ оказалось не так-то просто.

Санкт-Петербург готовится к очередному локдауну: власти делают все, чтобы нарастить темпы массовой вакцинации. В связи с ужесточением антиковидных мер граждане стали все чаще задаваться вопросами о получении QR-кода. Сегодня разберемся, как быть недавно переболевшим, а также пенсионерам, у которых нет доступа в Интернет.

В Роспотребнадзоре рассказали, что далеко не у всех переболевших коронавирусом появляется QR-код на сайте госуслуг. Дело в том, что получить отрицательный тест из платной клиники для этого недостаточно. Важно, чтобы человек обратился за помощью к врачу. Специалист подтвердит диагноз и внесет соответствующие записи в историю болезни. Как итог – информация о перенесенном коронавирусе появится на госуслугах, что даст возможность получить QR-код на полгода. Те, кто сдавал тест, но не обращался в больницу, учитываются при подсчете количества заболевших, но никаких кодов не получают. А все потому, что Роспотребнадзор не имеет права выполнять работу лечащего врача, пишет РИА Новости.

Таким образом, при положительном тесте крайне важно обратиться к врачу. Он подскажет, как лечиться, а вы после выздоровления получите QR-код. Если момент потерян, вы болели, но не ходили в больницу, то рассчитывать на получение документа не приходится — вам придется сделать прививку.

На этом сложности не заканчиваются. Как быть пенсионерам, которые не владеют компьютерной грамотностью и не могут скачать QR-код? Некоторые из них рискуют остаться в жесткой изоляции уже с 15 ноября.

Есть несколько выходов из сложившейся ситуации. Если у пенсионера нет родных, то помочь ему могут либо соседи, либо сотрудники МФЦ. В учреждении пожилому человеку помогут завести личный кабинет и скачать код. При себе пенсионер должен иметь паспорт и СНИЛС. Вот только стоит учитывать, что далеко не в каждом МФЦ есть возможность распечатать документ, а в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой попасть в учреждение не так-то просто, да и опасно – есть риск подхватить болезнь.

Власти Санкт-Петербурга уверяют, что работают над упрощением выдачи QR-кодов, чтобы они стали доступнее для всех граждан. А пока что пожилым гражданам приходится выкручиваться.

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