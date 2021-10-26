В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг скифского золота

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг скифского золота
Судьбой скифского золота занимается Минкульт. Фото: Pixabay
Судьбой скифского золота занимается Минкульт, но тема важна для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас этим занимаются российские юристы и Минкульт, отметил он. Песков обратил внимание на то, что это очень важно для администрации президента, поэтому они следят за судьбой скифского золота. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков не прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, так как еще не видел это сообщение.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Кремля. Вопрос о принадлежности Крыма не существует. Дмитрий Песков заявил от лица Кремля, что Россия не намерена обсуждать с Украиной эту тему.
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