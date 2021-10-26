В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг скифского золота

Судьбой скифского золота занимается Минкульт, но тема важна для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сейчас этим занимаются российские юристы и Минкульт, отметил он. Песков обратил внимание на то, что это очень важно для администрации президента, поэтому они следят за судьбой скифского золота. Об этом сообщает РИА «Новости».