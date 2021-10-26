Экс-замглавы управления МВД Новосельцев найден убитым в бане

Экс-замглавы управления МВД Новосельцев найден убитым в бане
Возбуждено уголовное дело, следствие отрабатывает две версии: месть или ограбление. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На теле известного московского сыщика обнаружены ножевые ранения и гематомы, перед смертью его могли пытать.

Бывший замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексей Новосельцев найден мертвым. Тело 69-летнего московского силовика нашла его дочь в Новой Москве в поселении Десеновское. Мужчина находился на даче и был обнаружен в бане.

Возбуждено уголовное дело, следствие отрабатывает две версии: месть или ограбление. Сейчас опрашиваются мигранты, живущие неподалеку. Есть вероятность, что пожилого мужчину перед смертью подвергли пыткам.

В 2002 году Алексей Новосельцев руководил оперативной группой, расследовавшей экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Убийц удалось найти и посадить, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, найденного на западе Москвы убитым экс-банкира Яхонтова с семьей могли лишить жизни из-за долгов. Следствие проверяет финансовую версию убийства.

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