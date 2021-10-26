В ГАТИ рассказали дорожных ограничениях в Петербурге с 27 по 30 октября

С 20 ноября по девятое декабря ограничат движение транспорта по улице Швецова у проспекта Стачек. Фото: Baltphoto

С 20 ноября по девятое декабря ограничат движение транспорта по улице Швецова у проспекта Стачек. Фото: Baltphoto

В Государственной административно-технической инспекции рассказали о планируемых ограничениях и закрытиях дорожного движения в Санкт-Петербурге с 27 по 30 октября.

Так, с 27 октября по 29 ноября в связи с производством работ по прокладке электрокабеля ограничат движение транспорта в г. Пушкин по Ленинградской улице, улице Вячеслава Шишкова, Песочной улице. Об этом сообщает ГАТИ.

С 28 октября по девятое декабря в связи с работами по прокладке водопровода ограничат движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улицы до проезда к больнице им. Володарского.

С 20 ноября по девятое декабря ограничат движение транспорта по улице Швецова у проспекта Стачек. Маршрут Объезда: Лермонтовский пр. — ул. Маршала Говорова — ул. Трефолева — пр. Стачек.

С 28 октября по 13 декабря в связи с производством работ по прокладке газопровода закрывают направление движения транспорта по проспекту Девятого Января от железной дороги к Грузовому проезду.

С 30 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года в связи с размещением пешеходной галереи ограничат движение транспорта по проспекту Римского-Корсакова от Дровяного переулка до Английского проспекта и по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до проспекта Римского-Корсакова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станцию «Зенит» откроют для пассажиров 29 октября.