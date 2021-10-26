В Ленобласти будет тепло и дождливо 27 октября

В Ленобласти будет тепло и дождливо 27 октября
Пройдут небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В среду, 27 октября, в Ленинградской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода.

Предстоящей ночью температура воздуха в 47-м регионе составит +2…+7 градусов, днем потеплеет до +9 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью повсеместно, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на среду в Петербурге ожидаются дожди и +7 градусов.

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