В Ленобласти будет тепло и дождливо 27 октября

В среду, 27 октября, в Ленинградской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода.

Предстоящей ночью температура воздуха в 47-м регионе составит +2…+7 градусов, днем потеплеет до +9 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью повсеместно, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на среду в Петербурге ожидаются дожди и +7 градусов.