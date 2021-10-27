Нутрициолог рассказала, кому противопоказано есть хурму

Нутрициолог рассказала, кому противопоказано есть хурму
Хурма содержит много микро- и макроэлементов. Фото: Pixabay

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, кому нельзя есть хурму.

Она отметила, что хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые не насыщают организм на долгое время.

«Хурма не рекомендуется людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и запорами», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам специалистов, людям без перечисленных заболеваний хурма пойдет только на пользу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог Нурия Дианова перечислила сезонные продукты, которые могут помочь в укреплении иммунитета в осенний период.

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