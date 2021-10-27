Житель Ленобласти убил собутыльника и сразу сдался полиции

В Подпорожском районе Ленобласти мужчина убил своего знакомого во время алкогольного застолья, в после сдался правоохранителям.
Трагический инцидент случился во вторник, 26 октября. Поздним вечером в отдел полиции обратился охранник общежития карьера «Щелейка» с заявлением о том, что к нему пришел неизвестный, который рассказал об убийстве человека.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие стражи порядка установили, что в деревне Гимрека 52-летний местный житель зарезал своего собутыльника, 45-летнего жителя Карелии. Оба они работали водителями в частной фирме.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Торики мужчина убил пенсионерку. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.