В Петербурге планируется новая модель транспортного обслуживания на 47 млрд рублей

Для перехода на новую транспортную модель в Санкт-Петербурге город планирует закупить более 2800 новых автобусов, около 700 трамваев и троллейбусов. Инфраструктура города будет обновлена на 47 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утверждает, что в следующей трехлетке в городе особое внимание уделят развитию общественного транспорта. Финансирование этого направления увеличат в 1,8 раз.

«В течение следующих трёх лет мы планируем выпустить на линии больше новых единиц техники, чем за предыдущие десять лет», — заявил Александр Беглов.

Кроме закупки дополнительных единиц общественного транспорта поэтапно будет идти работа над обновлением 950 вагонов метро благодаря льготным займам из Фонда национального благосостояния. По словам губернатора города, предусмотрено 45 млрд рублей на реконструкцию контактно-кабельной сети, ремонт трамвайных путей, троллейбусных и автобусных парков, а также создание выделенных полос и установку новых павильонов общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди сотрудников транспортной отрасли около 80% вакцинированных от коронавирусной инфекции. В транспортной отрасли работают около 41 тысячи горожан, среди которых большая часть уже вакцинировалась.