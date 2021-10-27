В Петербурге на финансирование жилищных программ заложено 96 млрд рублей

В Петербурге на финансирование жилищных программ заложено 96 млрд рублей
В Петербурге на финансирование жилищных программ заложено 96 млрд рублей. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Ежегодные расходы на улучшение жилищных условий тех, кто стоит в очереди, будут увеличены в полтора раза. Из городского бюджета на это заложено 96 млрд рублей.

По мнению губернатора Северной столицы, очередь на жилье, — это одна из самых «многолетних проблем» Петербурга. Александр Беглов, представляя в Законодательном Собрании законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы, сообщил, что бюджет Петербурга в полтора раза увеличит финансирование жилищных программ, что «предусматривает коренной перелом в решении жилищного вопроса.

На жилищные социальные выплаты многодетным семьям предусмотрено более 20 млрд рублей. На выплаты и беспроцентные займы 8 тысячам семей направят 18 млрд рублей. Также 1,8 млрд рублей пойдут на решение квартирных вопросов для 30 семей с детьми-инвалидами. На расселение коммуналок в Петербурге планируется выделить 9,6 млрд рублей, что позволит ликвидировать 5146 коммунальных квартир.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с января по сентябрь этого года в Северной столице продано 615 квартир премиум-сегмента. За девять месяцев 2021 года в городе продано 615 квартир. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Александр Беглов губернатор города жильё ленобласть новости СПб финансирование


 

Новости партнеров
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на финансирование жилищных программ заложено 96 млрд рублей
«Извинения перед всеми». Моргенштерн начал оправдываться за слова про День Победы
На благоустройство Петербурга в ближайшие три года потратят больше 20 миллиардов
Как работают экспресс-тесты на ковид и заменят ли они ПЦР
COVID-19 и грипп: похожи, как братья, но даже не родственники
В Петербурге планируется новая модель транспортного обслуживания на 47 млрд ...
Беглов: Петербург сможет реализовать масштабную программу развития за 3 триллиона
В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки