В Петербурге на финансирование жилищных программ заложено 96 млрд рублей

Ежегодные расходы на улучшение жилищных условий тех, кто стоит в очереди, будут увеличены в полтора раза. Из городского бюджета на это заложено 96 млрд рублей.

По мнению губернатора Северной столицы, очередь на жилье, — это одна из самых «многолетних проблем» Петербурга. Александр Беглов, представляя в Законодательном Собрании законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы, сообщил, что бюджет Петербурга в полтора раза увеличит финансирование жилищных программ, что «предусматривает коренной перелом в решении жилищного вопроса.

На жилищные социальные выплаты многодетным семьям предусмотрено более 20 млрд рублей. На выплаты и беспроцентные займы 8 тысячам семей направят 18 млрд рублей. Также 1,8 млрд рублей пойдут на решение квартирных вопросов для 30 семей с детьми-инвалидами. На расселение коммуналок в Петербурге планируется выделить 9,6 млрд рублей, что позволит ликвидировать 5146 коммунальных квартир.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с января по сентябрь этого года в Северной столице продано 615 квартир премиум-сегмента. За девять месяцев 2021 года в городе продано 615 квартир. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года.