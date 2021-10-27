За прошедшую неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 14 миллионов

За прошедшую неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 14 миллионов
За прошедшую неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 14 миллионов. Фото: пресс-служба ГАТИ

В Северной столице продолжается фиксация нарушений, и количество их не уменьшается. Так за прошедшую неделю Государственная административно техническая инспекция начислила штрафов на сумму 14 миллионов 200 тысяч рублей.

Пресс-служба ГАТИ сообщает, что крупные штрафы были назначены за производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

Так, за самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов, отсутствие ограждения зоны производства работ и информационного щита Адмиралтейском районе назначен административный штраф компании ООО «Селена монтаж» на сумму 820 тысяч рублей, а заказчику работ ПАО «Россети Ленэнерго», — 900 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 28 октября по 9декабря в связи с работами по прокладке водопровода ограничат движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улицы до проезда к больнице имени Володарского.

административные правонарушения гати земляные работы ленобласть новости СПб штрафы


 

Новости партнеров
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За прошедшую неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 14 миллионов
Росгвардейцы задержали агрессивных петербуржцев, избивших работников отелей
«Не настоящая немка»: Меркель и ее промахи на посту канцлера
Двоих мужчин отправили в колонию за похищение гендиректора в Петербурге
В Петербурге все равно закрасят граффити с портретом Хармса: петиции и ...
В Ленобласти полиция нашла 406 кустов конопли и задержала «нелегальных ...
Специалисты клиники НИИ Джанелидзе спасли геолога с инсультом от укусов медведя
Полыхающие иномарки на Внуковской тушили десять спасателей