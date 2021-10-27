За прошедшую неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 14 миллионов

За прошедшую неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 14 миллионов. Фото: пресс-служба ГАТИ

За прошедшую неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 14 миллионов. Фото: пресс-служба ГАТИ

В Северной столице продолжается фиксация нарушений, и количество их не уменьшается. Так за прошедшую неделю Государственная административно техническая инспекция начислила штрафов на сумму 14 миллионов 200 тысяч рублей.

Пресс-служба ГАТИ сообщает, что крупные штрафы были назначены за производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

Так, за самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов, отсутствие ограждения зоны производства работ и информационного щита Адмиралтейском районе назначен административный штраф компании ООО «Селена монтаж» на сумму 820 тысяч рублей, а заказчику работ ПАО «Россети Ленэнерго», — 900 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 28 октября по 9декабря в связи с работами по прокладке водопровода ограничат движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улицы до проезда к больнице имени Володарского.