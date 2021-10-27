Трехкомнатную квартиру на Раумской тушили 15 спасателей

Пожар случился в квартире дома на Раумской улице. Фото: скрин Google.Maps

Пожар случился в квартире дома на Раумской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире.

Возгорание случилось в среду, 27 октября, в доме №1 на улице Раумская. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 16:25. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра.

В 16:55 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающие иномарки на Внуковской тушили десять спасателей.