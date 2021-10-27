Петербуржцы подрались из-за бесплатных книг в библиотеке

Петербуржцы подрались из-за бесплатных книг в библиотеке
Мужчины подрались в библиотеке на Ветеранов. Фото: google.maps

В библиотеке на юго-западе Петербурга молодой человек и пенсионер подрались из-за бесплатных книг.

«Культурная драка» произошла сегодня днем в библиотеке на проспекте Ветеранов, 146. Медики из травмпункта поликлиники №91 сообщили в полицию, что к ним обратился избитый 70-летний мужчина. Со слов потерпевшего, он получил побои в результате драки с неизвестным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Предварительно, инцидент случился у стойки с бесплатными книгами. Пенсионер и молодой человек не поделили нужную им литературу. Конфликт перешел в драку, после которой пожилому посетителю потребовалась медицинская помощь.

Полицейские проводят проверку, все обстоятельства драки выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали агрессивных петербуржцев, избивших работников отелей.

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