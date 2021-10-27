В среду вечером петербуржцы застряли в 8-балльных пробках

В среду вечером петербуржцы застряли в 8-балльных пробках
Самые серьезные пробки собрались в центре города. Фото: "Яндекс.Пробки"

Дороги Петербурга к семи вечера среды, 27 октября, сковали восьмибалльные пробки. Горожане возвращаются с работы домой.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», в ближайшее время дорожная ситуация должна улучшиться до 7 баллов, а к 20 часам пробки спадут до 4 баллов.

Больше всего багровых и красных участков наблюдается в центре города. Настоящий транспортный коллапс происходит на Невском проспекте между площадью Восстания и площадью Александра Невского. Водители стоят в обе стороны. Пробки расползлись и на примыкающие к Невскому Суворовский проспект, Синопскую набережную и проспект Обуховской обороны. По данным «Яндекса», во всем виноваты несколько ДТП.

Машины также застряли на Садовой улице, набережной Обводного канала, Каменноостровском проспекте, Пироговской и Дворцовой набережных и Лесном проспекте.

Движение затруднено на внутреннем кольце КАД от Ржевки до вантового моста, развязке КАД с проспектом Косыгина, на Светлановской площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг превратился в груду металла после ДТП на внутреннем кольце КАД.

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