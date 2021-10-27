Жители Ленобласти предпочитают поездки в Выборг, Гатчину и Приозерск

Около половины респондентов считают, для того, чтобы путешествия по Ленобласти стали доступнее необходимо улучшить работу общественного транспорта. Фото: Pixabay

Около половины респондентов считают, для того, чтобы путешествия по Ленобласти стали доступнее необходимо улучшить работу общественного транспорта. Фото: Pixabay

66% ленинградцев побывали в западном средневековом Выборге, а половина – в Гатчине.

Данные онлайн-опрос Центра управления регионом Ленобласти приводит пресс-служба регионального правительства. Отмечается, опрос проводился в соцсетях среди совершеннолетних жителей области.

Так, 66% посетили Выборг, 50% предпочли всем городам Гатчину, еще 42% в качестве объекта для путешествия отметили Приозерск. 44% пользователей соцсетей посоветуют гостям выборгский музей-заповедник «Парк Монрепо», каждый третий упомянул Ладожское озеро и Гатчинский дворец.

Более всего жителям области нравится путешествовать в активном формате -43%, в составе семьи — 39%, санаторно-курортный вид отдыха выбрали — 35%. Около половины респондентов считают, чтобы путешествия по Ленобласти стали доступнее, необходимо улучшить работу общественного транспорта, 39% заявили, что в этом поможет снижение цен на туры по выходным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, эксперт в области туризма Андрей Мушкарев заявил, для Северной столицы не составит труда быстро восстановить турпоток после того, как откроют границы.