ДТП на проспекте Маршала Жукова спровоцировало пробку

Дорожный инцидент случился неподалеку от торгового центра Фиолент в сторону проспекта Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился неподалеку от торгового центра Фиолент в сторону проспекта Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 октября на Ленинском проспекте произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился неподалеку от торгового центра Фиолент в сторону проспекта Маршала Жукова.

«В левом ряду на Ленинском проспекте у Фиолента провалился асфальт, собралась огромная пробка в сторону проспекта Маршала Жукова. Транспорт стоит намертво», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», Ленинский проспект намертво стоит от Брестского бульвара до проспекта Маршала Жукова. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, очевидцы разошли во мнения. Где именно произошло массовое ДТП. Автор поста считает, что оно произошло на КАД в 100 метрах от съезда на ЗСД.