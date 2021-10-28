Почему дети начинают обманывать и что с этим можно сделать

Почему дети начинают обманывать и что с этим можно сделать
Причин детской лжи много, но родителю под силу разобраться. Фото: pixabay

Где заканчиваются детские фантазии и начинается ложь? И не провоцируют ли сами взрослые малышей на неправду? Gazeta.Spb разобралась в причинах, почему дети врут и можно ли научить говорить только правду (спойлер: да, но это будет непросто).

Пример родителей

Невозможно требовать от детей того, что не выполняют сами родители. Если ваш ребенок часто обманывает, посмотрите внимательно на собственное поведение. Может, вы что-то обещали и не сделали, а ребенок считает, что его обманули? Может, вы часто пользуетесь формулой «только папе/маме/бабушке не говори»? А может, в присутствие ребенка говорим одно, а затем – другое?

Ребенок как правильный принимает тот мир, который формируют его родители. Начните с себя – малыш подтянется.

Требует внимания

На все времени никогда не хватит. Поэтому часто родители обращают внимание только на заслуги или достижения своего чада, высказывают одобрение и рассказывают другим только о достижениях ребенка. Вполне естественно, что рано или поздно он сильно приукрасит реальность. Но только потому, что ему мало любви и внимания. Говорите почаще о том, что ребенок вам дорог просто так со всеми его недостатками и промахами. Как уверяют психологи, это верный путь вырастить внутренне уверенного человека, который не будет приписывать себе чужие или несуществующие успехи.

Хочет добиться желаемого

Ложь для получения подарка – то, что должно сразу насторожить родителей. «Я все съел, теперь – конфету». А еда вся в ведре. Такое поведение должно пресекаться сразу. Главное – не устраивать допрос с пристрастием и репрессиями, а найти возможность спокойного разговора. Разумеется, не выполняйте свою часть договора, если ребенок обманул. Конфета подождет следующего ужина.

Ребенок боится

Наказания, отвержения, непонимания. Здесь все как у взрослых. Поставьте себя на место ребенка, и вы все поймете. Бесполезно бороться с ложью, если в ее основе страх. Но в ваших силах выстроить доверительные отношения, стать другом и помочь в борьбе с переживаниями.

Он фантазирует

Психологи считают, что до семи лет малышу и самому бывает трудно разграничить события, происходящие в действительности, от вымышленных. Между тем фантазировать ребенку важно и нужно. Он получает массу удовольствия от своих выдумок. Также с помощью фантазий малыш может выразить свои переживания и проблемы. Поэтому очень важно прислушиваться к ним, но не ругать или одергивать.

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