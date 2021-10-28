В Красносельском районе Петербурга мужчину сбила электричка

В Красносельском районе на путях пострадал мужчина. С тяжелыми травмами пострадавший доставлен в больницу.

В четверг, 28 октября, около трех часов дня в Красносельском районе Санкт-Петербурга у железнодорожной станции Лигово 40-летнего мужчину задел пригородный поезд. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчина переходил пути на запрещенный сигнал светофора. Пешеход получил тяжёлые травмы, его доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

В настоящий момент по факту случившегося инцидента проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на железнодорожной станции Царское Село поезд сбил 14-летнего подростка. Трагический инцидент произошел утром 11 октября. По предварительной информации, мальчик переходил железнодорожные пути, когда его сбил локомотив. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.