В Красносельском районе Петербурга мужчину сбила электричка

В Красносельском районе Петербурга мужчину сбила электричка
В Красносельском районе Петербурга мужчину сбила электричка. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе на путях пострадал мужчина. С тяжелыми травмами пострадавший доставлен в больницу.

В четверг, 28 октября, около трех часов дня в Красносельском районе Санкт-Петербурга у железнодорожной станции Лигово 40-летнего мужчину задел пригородный поезд. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчина переходил пути на запрещенный сигнал светофора. Пешеход получил тяжёлые травмы, его доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

В настоящий момент по факту случившегося инцидента проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на железнодорожной станции Царское Село поезд сбил 14-летнего подростка. Трагический инцидент произошел утром 11 октября. По предварительной информации, мальчик переходил железнодорожные пути, когда его сбил локомотив. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

красносельский район ленобласть лигово новости СПб пострадавший пригородный поезд


 

Новости партнеров
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе Петербурга мужчину сбила электричка
Отели Турции могут поднять стоимость проживания минимум на 10%
В Москве начали отбор подростков-добровольцев для испытаний вакцины от COVID
В Смольном рассказали, какие магазины будут открыты в нерабочие дни
В Петербурге во многих пунктах вакцинации закончилась вакцина «Спутник ...
В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации
Анестезиолога-реаниматолога из больницы №26 осудили за смерть пациентки
«Новую Голландию» и «Петергоф» можно будет посетить без ...