В Москве детей с COVID хотят лечить по новым правилам

В новую волну пандемии коронавируса число инфицированных среди детей выросло в два-три раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, из-за большого количества заболевших несовершеннолетних горожан в столице нужно разработать новые подходы к лечению COVID-19 у несовершеннолетних.

Как сообщили на сайте мэра Москвы, Собянин подчеркнул, что количество госпитализаций и число новых случаев COVID-19 в Москве практически достигло пика цифр, которые наблюдались в предыдущие волны.

Напомним, Москва заняла первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 — 8 440 зараженных человек. Следом идет Петербург — 3 186 заболевших. На третьем месте оказалась Московская область — 2 639 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 362 случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве начали отбор подростков-добровольцев для испытаний вакцины от COVID.