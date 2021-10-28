В Москве детей с COVID хотят лечить по новым правилам

В Москве детей с COVID хотят лечить по новым правилам
Возросло количество госпитализаций несовершеннолетних. Фото: комитет по здравоохранению

В новую волну пандемии коронавируса число инфицированных среди детей выросло в два-три раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, из-за большого количества заболевших несовершеннолетних горожан в столице нужно разработать новые подходы к лечению COVID-19 у несовершеннолетних.

Как сообщили на сайте мэра Москвы, Собянин подчеркнул, что количество госпитализаций и число новых случаев COVID-19 в Москве практически достигло пика цифр, которые наблюдались в предыдущие волны.

Напомним, Москва заняла первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 — 8 440 зараженных человек. Следом идет Петербург — 3 186 заболевших. На третьем месте оказалась Московская область — 2 639 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 362 случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве начали отбор подростков-добровольцев для испытаний вакцины от COVID.

дети коронавирусная пандемия сергей собянин


 

Новости партнеров
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве детей с COVID хотят лечить по новым правилам
В Красносельском районе Петербурга мужчину сбила электричка
Отели Турции могут поднять стоимость проживания минимум на 10%
В Москве начали отбор подростков-добровольцев для испытаний вакцины от COVID
В Смольном рассказали, какие магазины будут открыты в нерабочие дни
В Петербурге во многих пунктах вакцинации закончилась вакцина «Спутник ...
В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации
Анестезиолога-реаниматолога из больницы №26 осудили за смерть пациентки